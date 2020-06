Leerling van GBS Sint-Jan test positief op corona: “Klasgenoten mogen niet meer naar school komen” Jef Van Nooten

22 juni 2020

17u54 10 Arendonk In gemeentelijke basisschool Sint-Jan in Arendonk heeft één van de leerlingen positief getest op Covid-19. De klasgenootjes van de coronapatiënt mogen de rest van het schooljaar niet meer naar school komen.

Voor een aantal leerlingen van basisschool Sint-Jan in Arendonk zit het schooljaar er ruim een week vroeger dan gepland al op. Ze moeten thuisblijven nadat een kind uit de klas positief heeft getest op Covid-19. Het gaat om een kind dat school loopt in de vestiging in de Schoolstraat, waar de bovenbouw (het vierde, vijfde en zesde leerjaar) les volgt. Om welk leerjaar het precies gaat, is niet duidelijk. Burgemeester Kristof Hendrickx wil geen commentaar kwijt.

E-mail

De ouders van de schoolkinderen werden maandag op de hoogte gebracht met een e-mail. “In onze school werd een besmetting met het coronavirus vastgesteld. We kunnen ons voorstellen dat je hierover bezorgd bent en vooral wenst te vernemen wat het effect op je kind zal zijn”, schrijft schooldirecteur Jan Van Gorp in de e-mail. “De ouders van de klas werden persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht. Hun kinderen komen vanaf morgen niet meer naar school. Kinderen van andere klassen mogen nog wel gewoon naar school blijven gaan. Probeer de kinderen goed mee op te volgen. We proberen onze aandacht voor de veiligheidsmaatregelen scherp te houden.”