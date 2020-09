Leegstaand klooster wordt cohousingproject met 26 woningen Jef Van Nooten

30 september 2020

13u42 0 Arendonk Het voormalige klooster aan De Daries in Arendonk zal volledig gerenoveerd worden tot een nieuw woonproject. Er wordt een cohousingproject gerealiseerd met 26 wooneenheden. “De renovatiewerken starten in het voorjaar van 2021. Het einde van de werken is voorzien in 2023”, klinkt het bij sociale bouwmaatschappij De Noorderkempen.

Het Klooster Sint-Agnetendal in Arendonk staat al meer dan 10 jaar leeg. Die leegstand trok vandalisme aan, maar daar komt binnenkort verandering in. Sociale woonmaatschappij De Noorderkempen en de gemeente Arendonk hebben in overleg beslist om de site om te vormen tot een vernieuwend woonproject met in totaal ruimte voor 26 wooneenheden. “Er komen zowel studio’s, woningen als appartementen, met één twee of drie slaapkamers”, vertelt een woordvoerder van De Noorderkempen. “Aangezien de volledige achttiende-eeuwse kloostersite sinds 2003 als monument wordt beschermd, wordt bij de herbestemming rekening gehouden met de visie van Onroerend Erfgoed.”

Kapel

Woonmaatschappij De Noorderkempen nam architectenbureau ARAT onder de arm, gespecialiseerd in het renoveren van historische panden. “Bij de verbouwingen worden de oudste delen van het klooster en de omliggende gebouwen in stand gehouden. Enkele aanbouwen zullen verdwijnen zodat de oorspronkelijk schoonheid van het gebouw terug in ere wordt hersteld”, klinkt het. “De kapel blijft in handen van de gemeente. Ze wordt opengesteld voor bewoners en bezoekers en zal dienst kunnen doen voor kleinschalige culturele evenementen, zoals tentoonstellingen of klassieke concerten.”

Grote tuin

De eerste fase voor de herbestemming werd reeds een aantal jaren geleden ingezet en omvatte de bouw van vier gekoppelde eengezinswoningen aan de tuinmuur ter hoogte van straat Zevenster. “Deze woningen worden bewoond sinds december 2017. In het voorjaar van 2021 gaat de tweede fase van het bouwproject van start. Deze fase betreft de renovatie van het klooster en de omliggende gebouwen, de aanleg van de grote tuin en renovatie van de kloostermuur. De tuin krijgt bovendien een openbaar karakter en zal dus publiek toegankelijk zijn.”

Ontmoetingsruimte

Elke woning zal beschikken over een keuken, badkamer, toilet, woonkamer en slaapkamer(s). Daarnaast zullen de bewoners een aantal gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen met elkaar delen. “Zo zal er een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte voorzien worden waar de bewoners – indien ze dat wensen – gezamenlijk kunnen eten, een familiefeestje organiseren, tv-kijken, enzovoort. Ook gemeenschappelijke bergruimtes, wasruimte en fietsenbergingen worden voorzien.”

Infoavonden

Op 7 oktober en 17 november 2020 worden infoavonden georganiseerd voor geïnteresseerde toekomstige bewoners.