Koorddanser op vierde editie van Boeken en Koeken Jef Van Nooten

12 maart 2020

11u25 4 Arendonk VZW de Wildeman van Arendonk organiseert dit jaar de vierde editie van Boeken en Koeken. Het evenement vindt plaats in vier verschillende gebouwen in Arendonk. Bezoekers krijgen onder meer een initiatie koorddansen voorgeschoteld. Wanneer de vierde editie plaatsvindt, is door het coronavirus nog niet duidelijk.

Eerder was Boeken en Koeken te gast in de oude sigarenfabriek, zakkenhandel Blockx en bij Iemants Staalconstructie. Dit jaar is Boeken en Koeken te gast in vier gebouwen van Aredonk. “De rondleiding start in de Onze Lieve Vrouwekerk en via het oude gedeelte van het gemeentehuis vervolgt de tour zijn weg in de bibliotheek van Arendonk naar feestzaal de Garve”, klinkt het.

Koorddanser

Zowel in de kerk als het gemeentehuis zullen ruimtes open zijn die normaal niet toegankelijk zijn voor publiek. “Om de kerk en het gemeentehuis te verbinden, hebben wij een koorddanser uitgenodigd die zijn kunsten zal tonen op heel wat meters van de begane grond. Kunstenaars verweven zich in de kerk en ook een gospelzanger maakt hier zijn opwachting. In het gemeentehuis staan kunstenaars in bijvoorbeeld de oude schepenzaal, het bureau van de burgemeester, of de oude raadzaal.”

Bibliotheek

Na een bezoek aan het gemeentehuis wordt de bezoeker begeleid naar de bibliotheek. “Zeker voor onze kinderen en jongeren is een bezoek aan de bibliotheek aangewezen. Niemand minder dan An Ceurvels komt hier lezingen geven, speciaal gericht naar onze kinderen toe.”

Bier

Na een bezoek aan de bib eindigt de tour in feestzaal de Garve. Tijdens de overgang naar de Garve is er een initiatie koorddansen voorzien. “In feestzaal de Garve maken ook nog enkele schrijvers en kunstenaars hun opwachting en presenteert De Wildeman een eigen bier.”

Boeken en Koeken stond normaal gepland voor zondag 15 maart, maar wordt uitgesteld omwille van het coronavirus. Wanneer het evenement dan zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk.