Kinderen Sint-Clara bedanken politie voor arrestaties voor schoolpoort Jef Van Nooten

22 mei 2019

19u19 8 Arendonk De politie, uw vriend. Dat beseffen ook de leerlingen van basisschool Sint-Clara in Arendonk. Verscheidene leerlingen van de school bezorgden de politie kaartjes en tekeningen om de agenten te bedanken voor de arrestatie van drie boeven vorige week voor hun schoolpoort.

“Door verschillende leerlingen van Basisschool Sint-Clara uit Arendonk werden wij met kaartjes en tekeningen bedankt voor het politieoptreden van vorige donderdag, toen een achtervolging op een verdacht voertuig eindigde in een crash vlak voor de school”, klinkt het bij politiezone Kempen Noord-Oost. “Wij wensen de gemachtigde opzichters, de ouders en de leerkrachten van de school op onze beurt ook nog een keer te bedanken voor hun bijdrage aan de veiligheid van de kinderen op het moment van het gebeuren en de opvang de dagen erna.”

De politiezone Kempen Noord-Oost benadrukt dat de dankbetuigingen ook aan de politie in Turnhout toekomen. Het was de politiezone Turnhout die de achtervolging had ingezet.