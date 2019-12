Joodse vrouw uit Canada bezoekt familie waar ze als klein meisje werd opgevangen tijdens WOII Jef Van Nooten

23 december 2019

15u05 1 Arendonk Het gemeentebestuur van Arendonk heeft maandag Marguerite-Rose Birnbaum ontvangen. De joodse vrouw die tegenwoordig in Canada woont, kreeg tijdens de bevrijding 75 jaar geleden als klein meisje onderdak bij de Arendonkse familie Dincq.

De ouders van Marguerite-Rose Birnbaum vluchtten in de jaren ’30 van Duitsland naar België. Op 4 februari 1943 werd met Marguerite-Rose hun eerste en enige kind geboren. Wat later moet het gezin onderduiken en belandde de familie Birnbaum in een klooster in de buurt van Luik. “150 kilometer verderop in Arendonk stond Pierre Dincq, een mijningenieur, aan het hoofd van de dynamietfabriek in de Poederstraat. Midden in de oorlog, in juni 1943, kreeg mevrouw Dincq telefoon van haar broer, de dorpspastoor uit Luik, met de vraag of zij een klein joods meisje onderdak wilden geven”, zegt burgemeester Kristof Hendrickx. “Er werd niet getwijfeld en Marguerite-Rose Birnbaum verhuisde naar Arendonk. Als joods meisje werd zij in het katholiek doopregister van de Voorheide ingeschreven. Voor de fabrieksarbeiders en buren ging ze door als een nichtje van de familie Dincq.”

Na de bevrijding werd Marguerite-Rose onaangekondigd door haar joodse vader opgehaald bij haar opvangfamilie. De zonen Dincq vonden bij hun thuiskomst uit school geen spoor meer van het joodse meisje. Na enkele jaren emigreerde de familie Birnbaum vanuit Brussel naar Canada. Pas na het overlijden van haar ouders ontdekte Marguerite-Rose haar Arendonkse geboorteakte. “Meer dan vijftig jaar na haar vertrek uit haar onderduikadres in Arendonk ging de vrouw op zoek naar haar pleegfamilie. Met behulp van de paters-Jezuieten in Turnhout vond ze de kinderen Dincq terug en in 1996 ontmoetten zij elkaar.”

Voor deze kerstperiode kwam de vrouw opnieuw naar Arendonk om de familie te ontmoeten met wiens lot zij verbonden werd door de Tweede Wereldoorlog.