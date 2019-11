Jaar voorwaardelijk voor openbare zedenschennis Toon Verheijen

13 november 2019



Een 23-jarige man uit Arendonk is door de rechtbank in Turnhout veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar voor feiten van openbare zedenschennis. De chatte op een bepaald moment via facebook met een minderjarig meisje en tijdens de videochat zat hij zich te masturberen. Een tijd later werd de man dan weer betrapt in de damestoiletten van de tekenacademie in Arendonk waar hij hetzelfde zat te doen op een van de toiletten. Hij liet daarbij de deur los in de hoop dat er iemand zou binnenkomen wat ook gebeurde. De celstraf is met uitstel, maar hij moet zich dan wel aan enkele voorwaarden houden.