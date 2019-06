IOK voert strijd op tegen zwerfvuil aan glascontainers Jef Van Nooten

04 juni 2019

23u33 13 Arendonk De intercommunale IOK Afvalbeheer wil de problematiek van zwerfvuil en sluikstorten aanpakken aan glasbollen in de Kempen. Peters en meters zullen een oogje in het zeil houden, en camera’s worden ingezet om sluikstorters te betrappen. “Daarnaast gaan we glasbollen ook letterlijk opfleuren. In de hoop dat de omgeving dan netjes blijft.”

Niet alle Kempense gemeenten hebben glasbollen op hun grondgebied staan. In een aantal gemeenten is er een ophaling van glas aan huis voorzien. In de 18 gemeenten waar geen glasophaling voorzien is, staan in totaal 367 duo-glasbollen. “Enkel witte en gekleurde glazen flessen en bokalen horen thuis in die glasbollen. Helaas denken sommige mensen daar anders over. Zij laten er plastic flessen, kartonnen dozen en andere brol achter”, zegt woordvoerster Katleen Mertens van IOK Afvalbeheer.

Die sluikstorten aan glasbollen zijn bij veel Kempenaars een doorn in het oog. Dat blijkt onder meer uit de vele foto’s van rommelige glasbolsites die op facebook worden gepost. IOK Afvalbeheer wel die problematiek nu de kop indrukken. De intercommunale diende daarvoor een project in bij de Mooimakers. Achter de schermen werd drie maanden geleden de eerste fase van het project opgestart. IOK Afvalbeheer ging daarvoor op zoek naar glasbolmeters en –peters. “Deze vrijwilligers krijgen in hun buurt een glasbol toegewezen waar ze een oogje op houden. Ze geven door wanneer de glasbol overvol zit en melden sluikstorten. En af en toe ruimen ze, gewapend met handschoenen en prikkers klein zwerfafval rond de glasbol op”, vervolgt Katleen Mertens. “Ondertussen zijn er twee glasbolpeters en zes glasbolmeters actief in Geel, Herentals, Mol en Turnhout.”

Doel van deze meters en peters is in de eerste plaats sensibilisering. IOK Afvalbeheer hoopt dat het verantwoordelijkheidsgevoel bij inwoners stijgt wanneer iemand een oogje in het zeil houdt bij de glasbolsites. “De aanwezigheid van een glasbolmeter en –peter wordt aangekondigd met een levensgroot bord. We hopen dat dit inwoners kan overtuigen om geen afval meer achter te laten.”

Naast de meters en peters is IOK Afvalbeheer ook een proefproject gestart waarbij glasbollen letterlijk worden opgefleurd. In Arendonk is dat reeds gebeurd. In totaal worden acht locaties op die manier opgevrolijkt. “Rond de glasbollen komt een ‘grasveld’ met bloemen. De glasbollen krijgen ook mooie bloemenstickers. Door de glasbol op te waarderen en mooi te maken hopen we dat ook de omgeving van de glasbol netjes en mooi blijft”, aldus Katleen Mertens.

Nog bij andere glasbollen wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt dat ze gezien worden. Niet alleen door een kartonnen ‘inspecteur’ die achter een krant de glasbol in de gaten houdt. “Op sommige locaties wordt dit effectief gecombineerd met bewakingscamera’s die verdekt worden opgesteld”, besluit Katleen Mertens. “Bij alle glasbollen (waar een proefproject gestart wordt, red.) gebeuren voor- en nametingen om het effect op de netheid te kunnen meten. In functie van handhaving worden bijkomend extra camera’s ingezet.”