Inbrekers maken kluis open bij Mols Jef Van Nooten

19 september 2019

13u17 7

Inbrekers zijn donderdagochtend rond 3.30 uur binnen gedrongen bij de firma Mols in de Moerenstraat in Arendonk. Ze forceerden een deur en slaagden er nadien in om een kluis te openen. Hoeveel de buit precies bedraagt, is niet gekend. Het labo ging ter plaatse voor een sporenonderzoek.