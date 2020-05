Huis van het Kind lanceert kaart voor babyzorg Jef Van Nooten

17 mei 2020

07u53 0 Arendonk Het Huis van het Kind in Arendonk lanceert een kaart voor babyzorg. “Hiermee kan een gezin voor een periode van drie maanden de nodige producten voor de baby of voor borstvoeding aanschaffen bij een Arendonkse apotheek”, klinkt het.

In een Huis van het Kind kunnen ouders en kinderen terecht voor alles rond opvoeden en opgroeien. Om jonge ouders van bij de start kennis te laten maken met de werking van Huis van het Kind, verhuisde de geboortepremie begin dit jaar naar Huis van het Kind Arendonk. “Zo leren wij ook meteen alle ouders in Arendonk kennen en komen we te weten hoe we al die ouders het beste kunnen bijstaan”, klinkt het. “Daarnaast wil het lokaal bestuur in samenwerking met Kind & Gezin ervoor zorgen dat elke baby de kans krijgt op een goede start.”

Apotheek

Als de verpleegkundige van Kind & Gezin bij een huisbezoek vaststelt dat een gezin in een moeilijke situatie verkeert en ondersteuning kan gebruiken, geeft de verpleegkundige hen een persoonlijke kaart voor babyzorg. “Hiermee kan het gezin voor een periode van drie maanden de nodige producten voor de baby of voor borstvoeding aanschaffen bij een Arendonkse apotheek. Elke keer als het gezin hiermee naar de apotheek gaat, vult de apotheker de kaart verder aan. Zo behouden de ouders een overzicht van waar ze nog recht op hebben de komende periode.”