Hang je graag kunst in huis? Leen eens een werk uit de kunstbib Jef Van Nooten

14 oktober 2019

11u17 0 Arendonk In Arendonk wordt een kunstbib opgericht. Particulieren en ondernemingen kunnen er kunstwerken uitlenen en zo iedere drie maanden een nieuw werk in huis halen.

De kunstbib is een initiatief van Creatief Arendonk, de cultuurdienst en de bibliotheek. “Kunstenaars hebben vaak heel wat eigen werken op zolder die ze graag aan het publiek willen tonen, maar waar ze geen afstand van willen doen. Tegelijk zijn mensen op zoek naar een laagdrempelige manier om kunst in huis te brengen”, zegt schepen An Hermans. “De kunstbib biedt voor beiden een antwoord door werken van lokale kunstenaars uit te lenen aan de leden van de kunstbib. Zowel particulieren als bedrijven kunnen lid worden.”

Donderdag 17 oktober vindt een informatieavond plaats over de kunstbib. De uitleenmomenten van de kunstbib starten in november en vinden elke drie maanden plaats, de eerste donderdag van de maand.