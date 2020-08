Gemeente wijzigt voorwaarden voor onderwijscheques Jef Van Nooten

19 augustus 2020

14u58 1 Arendonk De gemeente Arendonk heeft de werking van de onderwijscheques gewijzigd. De eigen bijdrage van 2 euro per cheque valt weg, waardoor de schoolrekening nog meer verlicht kan worden voor gezinnen die het moeilijk hebben.

Het gemeentebestuur van Arendonk riep de onderwijscheques in 2014 in het leven. “Om de schoolrekening te verlichten en om zij die het financieel moeilijker hebben te ondersteunen”, klinkt het. “Een onderwijscheque is een cheque ter waarde van 10 euro die gebruikt kan worden om (een deel van) de schoolrekening te betalen. Het reglement van deze onderwijscheques werd recent gewijzigd, waardoor de eigen bijdrage van 2 euro per cheque is weggevallen. Het voordeel per cheque is nu dus niet langer 8 euro, maar wel 10 euro.”

Schuldbemiddeling

Ook de voorwaarden waaraan gezinnen moeten voldoen om gebruik te kunnen maken van de onderwijscheques zijn gewijzigd. “Tot nu toe hadden enkel gezinnen met een verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg en gezinnen waarvan het gezinsinkomen lager was dan een jaarlijks bepaald grensbedrag recht op de onderwijscheques. Vanaf dit jaar kunnen ook gezinnen die in schuldbemiddeling zijn bij het Sociaal Huis of in een collectieve schuldenregeling zitten, gebruikmaken van deze onderwijscheques.”

Aantal

Het aantal cheques waar je recht op hebt per kind is afhankelijk van waar je kind schoolloopt. De cheques kunnen aangevraagd worden in het Sociaal Huis.