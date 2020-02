Geen effectieve straf voor ex-werknemers Fedasil die asielzoeker met knuppel aanvielen na stukgelopen affaire Jef Van Nooten

12 februari 2020

14u32 0 Arendonk De twee ex-werknemers van asielcentrum Totem die verdacht werden van De twee ex-werknemers van asielcentrum Totem die verdacht werden van moordpoging op een 24-jarige asielzoeker in Arendonk zijn veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 jaar met uitstel. Volgens de rechtbank was er geen intentie om te doden.

De 55-jarige P.S. uit Oud-Turnhout, een sociaal assistente, viel tijdens haar werk in het asielcentrum in Arendonk voor de charmes van een 24-jarige Syriër. Ze begonnen een relatie, maar toen de vrouw de relatie nadien verbrak, wilde de Syriër haar niet zomaar laten gaan. Hij bleef haar contacteren en lastig vallen. In april 2019 had de vrouw er genoeg van. Ze verwittigde een ex-collega van haar, de 47-jarige T.B. uit Vosselaar. Toen de Syriër weer eens aan haar deur stond, belde ze de ex-collega op. Die zakte af naar de woning van de vrouw en verkocht de asielzoeker een klap in het gezicht. De Syriër vluchtte te voet weg, maar de – intussen ontslagen – werknemers van het asielcentrum zetten de achtervolging in. Toen ze hem hadden ingehaald, stapte T.B. uit de auto met een zwaar stuk hout. Hij begon er mee op het hoofd van de asielzoeker te kloppen. Pas na tussenkomst van een getuige stopte hij met het geweld.

Het openbaar ministerie had 6 jaar cel gevorderd voor moordpoging. Volgens de aanklager was er sprake van voorbedachtheid en intentie tot doden. De rechter volgt de redenering dat ze met voorbedachtheid handelden, maar meent dat die voorbedachtheid enkel betrekking heeft op slagen en verwondingen. Voor een intentie tot doden zijn er voor de rechtbank onvoldoende bewijzen.