Fuifzaal wordt stille ruimte voor studenten Jef Van Nooten

20 mei 2020

19u37 5 Arendonk De gemeente Arendonk stelt vanaf vrijdag 22 mei de Bemdhal open voor studenten. Ze kunnen er in groep studeren. De studenten verhuizen naar de Bemdhal omdat in de bibliotheek de social distancing niet gegarandeerd kan worden.

De examens staan voor de deur voor studenten. Door de coronacrisis kan er niet samen gestudeerd worden in de bibliotheek. De gemeente Arendonk ging daarom op zoek naar een alternatief. “Tijdens de voorbije edities van ‘Blokken in de bib’ was het steeds gezellig druk in zaal De Vloed, maar daar kunnen we de social distancing niet garanderen. We gingen daarom op zoek naar een grotere zaal, één waar we alle gegadigden een plaats zouden kunnen geven”, klinkt het bij de gemeente. “De keuze viel op de Bemdhal, daar kunnen we zo’n 100 studenten een vaste tafel aanbieden en voldoende private vierkante meters.”

Coronaregels

De ultieme fuifzaal wordt zo vanaf vrijdag 22 mei omgetoverd tot een stille studeerruimte. “Er gelden wel een aantal speciale coronaregels: er worden geen materialen uitgewisseld. er geldt eenrichtingsverkeer bij het binnengaan en het verlaten van de zaal, en studenten nemen maximum per twee pauze. Tijdens die pauze gaan ze liefst een toertje wandelen om samenscholingen buiten te vermijden. Elke student heeft ook een vaste tafel.”