Fietsster lichtgewond na ongeval met vluchtmisdrijf Toon Verheijen

14 augustus 2020

Een 55-jarige vrouw uit Dessel is donderdagvoormiddag lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval met vluchtmisdrijf op de Hoge Mauw in Arendonk. De fietsster werd door een wagen achteraan aangereden waarbij de vrouw ten val kwam. De bestuurder van de auto reed verder zonder zich te bekommeren om de patiënt. De fietsster, een vrouw van 55 uit Dessel, kreeg hulp van een andere weggebruiker. De vrouw is met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis in Turnhout.