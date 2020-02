Fietser op slag dood na aanrijding, bestuurder in SUV stapt uit om ongeval te bekijken en pleegt dan vluchtmisdrijf Jef Van Nooten

11 februari 2020

19u40 380 Arendonk In het centrum van Arendonk is vanavond rond 18.45 uur een dodelijk verkeersongeval gebeurd. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, pleegde vluchtmisdrijf. Hij was volgens een getuige zichtbaar dronken en is nog uitgestapt. De bestuurder vluchtte nadien naar Nederland. Zijn auto werd daar gesignaleerd.

Het ongeval gebeurde aan De Valken, in het centrum van Arendonk. Volgens getuigen fietste een dertiger aan de rechterkant van de weg. Hij fietste weg van het centrum toen hij werd opgeschept door een zwarte SUV die uit de andere richting kwam. Het slachtoffer overleefde de aanrijding niet, hij was op slag dood.

De auto die de fietser opschepte reed in de tegenovergestelde richting, naar de dorpskern van Arendonk. De bestuurder is dus eerst helemaal naar de linkerkant van de weg uitgeweken voordat de aanrijding plaatsvond. De reden voor dat uitwijkmanoeuvre is mogelijk niet ver te zoeken. Een vrouw die het ongeval zag gebeuren, verklaarde dat de bestuurder zichtbaar dronken was.

De bestuurder hield even halt na de aanrijding. Hij stapte uit en aanschouwde wat hij had aangericht, maar stapte terug in zijn wagen en pleegde vluchtmisdrijf.

Een bestuurder die kort na het ongeval in de straat passeerde, zag de zwarte SUV wegvluchten, verder richting het centrum van Arendonk. De auto was zwaar beschadigd door het ongeval. De bestuurder vluchtte na het ongeval verder weg richting Reusel, net over de grens met Nederland. Zijn auto werd daar gesignaleerd. De politie spoort het voertuig op.