Fietser (79) in levensgevaar na aanrijding met motor Toon Verheijen

15 augustus 2020

13u23 4 Arendonk Een 79-jarige fietser H.O. uit Arendonk is levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval op De Valken schuin tegenover de horecazaak Valkenhof. De fietser kwam er in aanrijding met de 36-jarige motorrijder C.V.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“De precieze omstandigheden zijn niet duidelijk”, zegt korpschef Katrien Goffings. “Daarvoor is er een verkeersdeskundige ter plaatse gekomen omdat er ook geen getuigen waren. De fietser werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. De motorrijder had slechts lichte verwondingen."

An Der Kinderen en Jos Ranft van Het Valkenhof hoorden het ongeval gebeuren. “Het was een enorme klap", vertellen An en Jos. “We zijn er naartoe gelopen, maar konden niet veel doen dan wachten op de hulpdiensten. Het slachtoffer was er ernstig aan toe want hij had het bewustzijn verloren. We hopen dat hij het haalt.”