Fietsen Luc opent pop-up na verwoestende brand Jef Van Nooten

17 augustus 2020

11u18 2 Arendonk Fietsen Luc opent volgende week een pop-up winkel aan Begijnhof in Arendonk. De tijdelijke winkel komt er na een verwoestende brand twee weken geleden in de winkel in de Hovestraat. “We zijn ook gestart met een hersteldienst aan huis”, vertelt Luc Wynants.

De winkel van Fietsen Luc in de Hovestraat in Arendonk raakte op 5 augustus zwaar beschadigd bij een brand. Die winkel zal nog een tijd gesloten moeten blijven. Luc Wynants opent daarom vanaf dinsdag 25 augustus tijdelijk een winkel op een nieuwe locatie aan Begijnhof 7. “De pop-up ligt op slechts 800 meter van de huidige winkel en zal open zijn op onze gewone openingsuren”, vertelt Luc Wynants. “We hopen uiteraard dat de mensen de weg naar ons zullen vinden. Voor veel Arendonkenaars zal het pand trouwens vertrouwd aanvoelen, want eerder zat schoenenwinkel Benjamins hier.”

Mobiele hersteldienst

Klanten kunnen er vanaf 25 augustus terecht om coronaproof fietsen te bekijken of te kopen. Ook reparaties kunnen vanaf dan daar plaatsvinden. Wie niet tot 25 augustus wil wachten, kan ook beroep doen op de hersteldienst aan huis waarmee Fietsen Luc is gestart. Wie kampt met een lekke band, een losse ketting, versleten remmen of andere defecten hoeft daarvoor niet langer naar de winkel te komen. “We hebben sinds kort een mobiele fietshersteldienst. Op dinsdag, woensdag en vrijdag rijden we uit met een speciaal uitgeruste bestelwagen”, besluit Wynants. “Met deze tijdelijke winkel en aan huis hersteldienst kunnen we onze klanten de komende weken en maanden zo goed mogelijk van dienst blijven. In de tussentijd werken we hard verder om de eigenlijke winkel weer zo snel mogelijk te heropenen en er volgend jaar ons 20-jarig jubileum te vieren.”