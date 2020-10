Felle brand in turnzaal van basisschool Sint-Jan: schoolkinderen geëvacueerd Jef Van Nooten en Lies Demeulanaere

13 oktober 2020

16u04 0 Arendonk In gemeentelijke basisschool Sint-Jan in Arendonk heeft dinsdagnamiddag een brand gewoed in de turnzaal. De schoolkinderen werden geëvacueerd naar een park in de buurt. “Iedereen is ongedeerd", zegt korpschef Katrien Goffings.

De brand die dinsdagnamiddag uitbrak in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool in de Schoolstraat was rond 15.45 uur onder controle. De brand heeft wel veel rook- en waterschade veroorzaakt. Er is ook een raam gesprongen door de hitte. “De kinderen zijn allemaal ongedeerd. Ze werden geëvacueerd. Eerst naar Park Deroissart, nadien naar de Lam Godsberg waar de ouders de kinderen na schooltijd konden ophalen", zegt Katrien Goffings, korpschef van de lokale politie Kempen Noord-Oost.



Later meer.