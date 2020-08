Fanfare verrast 100-jarige Julia in wzc De Hoge Heide Jef Van Nooten

24 augustus 2020

Feest aan de ingang van woonzorgcentrum De Hoge Heide aan De Lusthoven in Arendonk. Een fanfare bracht er een optreden om de 100ste verjaardag van kersvers bewoonster Julia Jansen te vieren. “Vorige week hebben we onze grootmoeder, Julia Jansen, naar De Hoge Heide in Arendonk gebracht nadat ze drie keer was gevallen”, klinkt het bij de familie. “Jammer dat we de 100ste verjaardag nu op afstand moeten vieren. Maar een delegatie van de fanfare van haar achterkleinkind is er enkele liedjes gaan spelen. Zo kon ze toch op afstand verrast worden.”