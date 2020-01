Eliana (15) is klimaatactiviste én finaliste Top Model International: “Dit is perfect te combineren” Jef Van Nooten

16 januari 2020

12u33 5 Arendonk De 15-jarige Eliana Erebara uit Arendonk trekt zaterdag naar Parijs. Ze staat er in de finale van ‘Top Model International’. Bij haar vriendenkring kwam haar deelname als een verrassing, want Eliana is klimaatactiviste en politiek geëngageerd. “Voor sommige mensen is de discrepantie groot, maar volgens mij zijn beiden perfect te combineren.”

De mama van Eliana Erebara omschrijft haar dochter als een meisje met een sterk karakter, een flinke dosis zelfvertrouwen en heel duidelijke doelen in haar leven. Doelen waar ze voluit voor gaat. Eén van die doelen is strijden voor een beter klimaat en een betere samenleving. Vorig jaar was ze één van de trekkers van de klimaatbetoging in Turnhout, en ze is actief in de jongerenwerking van een politieke partij.

1,68 meter

Maar de 15-jarige Eliana heeft nog een ander doel in haar leven: model worden. Zondag kan die carrière alvast een duwtje in de rug krijgen. Dan staat Eliana in Parijs in de finale van Top Model International. “In de categorie fotomodel. Er is ook een categorie mannequin, maar toen ze zich inschreef was ze nog geen 1,68 meter groot. Intussen is ze gegroeid, maar ze kan niet meer van categorie wisselen”, zegt mama Els Meulemans.

Eliana legde al een heel parcours af om in de finale te geraken. Van de ruim 5.000 mensen – verspreid over de verschillende categorieën - die zich inschreven, staan er maar een honderdtal in de finale in het Lido in Parijs. De tiener kijkt uit naar zondag. “Er is heel wat voorbereiding aan vooraf gegaan. Vooral de schoenen met hakken die we gekregen hebben om te dragen, vragen wel wat oefening”, lacht Eliana. “Waarom ik dit zo plezant vind? Ik sta graag op het podium. Dat heb ik wellicht van mijn mama. Op school volg ik niet voor niets de richting woordkunst-drama. Het is een droom om model te worden. Maar ook op politiek vlak wil ik later iets betekenen. Of dat te combineren valt? Natuurlijk.”

Sproeten

Ook de mama en grootmoeder van Eliana trekken dit weekend naar Parijs om de finale bij te wonen. Stiekem wordt er gedroomd van een overwinning. “Iedereen die in de finale staat, maakt kans om te winnen. Maar het is onmogelijk een voorspelling te doen”, zegt mama Els Meulemans. “De ene jury van tien mensen komt tot een heel andere beslissing dan een andere jury van tien mensen. Eliana heeft wat sproeten en is roodharig. Ze heeft durf en lef. Maar het is afwachten waar de jury naar op zoek is. Maar zelfs als ze niet wint, kan ze de vruchten plukken van deze finale. Het staat goed op haar cv en misschien wordt ze opgemerkt door een modellenbureau.”

Wie Eliana uit Arendonk aan de publieksprijs wil helpen, kan TMI 85 sms’en naar 6659.