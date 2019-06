Edwin fietst 1.300 km voor zieke collega Jef Van Nooten

07 juni 2019

12u03 0 Arendonk Edwin Thijs uit Arendonk is vrijdagochtend gestart aan een toer rond België. Op vier dagen tijd wil hij 1.300 kilometer fietsen langsheen de landsgrenzen. Met zijn fietstocht zamelt Edwin geld in voor een collega die getroffen werd door een terminale kanker.

De werknemers van betonbedrijf Verheijen uit Arendonk – onderdeel van B&R Bouwgroep - organiseerden de voorbije maanden al verscheidene activiteiten om geld in te zamelen. Ze doen dat ten voordele van Guy, hun voormalige ploegbaas Schrijnwerkerij bij Verheyen. “Guy is een zeer gewaardeerd collega met maar liefst 16 jaar dienst. Het nieuws van zijn terminale ziekte sloeg dan ook in als een bom. Er werd meteen gestart met een zeer intensieve chemobehandeling met als doel om Guy nog zoveel mogelijk tijd te kunnen geven met zijn dochtertje (6), familie en vrienden”, vertelt directeur Michel Catteau. “Deze intensieve behandeling brengt echter kosten met zich mee. Kosten die Guy als alleenstaande vader niet volledig kan dragen. Dit was voor zijn collega’s het signaal om verschillende inzamelacties op poten te zetten.”

De collega’s van Guy organiseerden al een wafelverkoop en vol-au-vent lunch. Die initiatieven brachten al zo’n 6.000 euro op. Collega Edwin Thijs wil nog een stapje verder gaan. In vier dagen tijd wil hij rond België fietsen, goed voor een tocht van 1.300 kilometer of gemiddeld zo’n 320 kilometer per dag. “Guy is iemand waar je altijd op kan rekenen. Een rots in de branding op het werk. Nu wil ik iets terug doen voor hem”, verklaart Edwin zijn fietstocht.

Edwin Thijs vertrok vrijdagochtend om 6 uur met de fiets in Arendonk. Van daaruit gaat het richting kust, het Vlaamse Heuvelland en de Ardennen terug richting de Kempen. Om Edwin te steunen in zijn onderneming hebben een paar collega’s hem vergezeld tijdens de eerste kilometers. “Het is een epische tocht waarmee Edwin niet op zoek is naar glorie, maar naar steun”, aldus nog Michel Catteau. “Edwin wil met dit huzarenstuk geld in te zamelen voor zijn terminaal zieke collega Guy. Hij kan reeds rekenen op de steun van B&R Bouwgroep en enkel onderaannemers en leveranciers. Zij deden reeds een sponsorbijdrage, maar extra donaties zijn nog steeds welkom.”

Wie de fietstocht van Edwin wil sponsoren, kan dat doen via BE30 0342 8893 8511. Zijn toch is te volgen via de facebookpagina van B&R Bouwgroep.