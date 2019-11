Drugshond zoekt naar verdovende middelen in Arendonkse scholen Jef Van Nooten

26 november 2019

16u37 2 Arendonk De politie heeft dinsdag een onaangekondigde drugscontrole gehouden in twee scholen in Arendonk. De controles kwamen er op vraag van de politie, maar geen enkele leerling werd betrapt op drugs.

De drugscontrole werd uitgevoerd in het Sint-Claracollege en het deeltijds onderwijs DONA in Arendonk. “Vijf klassen uit verschillende studierichtingen werden aan een controle onderworpen. Deze controles kwamen er op de uitdrukkelijke vraag van de scholen. Hiermee willen zij niet enkel inzetten op preventie en sensibilisering rond druggebruik, maar willen zij ook effectief optreden tegen mogelijk drugbezit op school”, klinkt het bij de politie.

De politie Kempen Noord-Oost kreeg voor de drugscontrole de hulp van een drugshond van de federale politie. “Tot onze grote tevredenheid werd er bij niemand van de gecontroleerde leerlingen drugs aangetroffen. Deze controles zullen in de toekomst nog herhaald worden. Op deze manier willen we de scholen blijven bijstaan in hun inspanningen voor een veilige, drugvrije schoolomgeving.”