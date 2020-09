Dries Van Gestel in Tirreno Adriatico: “Zal in bepaalde etappes wel wat vrijheid krijgen” Hans Fruyt

06 september 2020

11u55 0 Arendonk Normaal is het niet mogelijk Parijs-Nice én Tirreno Adriatico te combineren. In coronatijden kan dat. Dries Van Gestel werkte in het afgebroken voorjaar Parijs-Nice af en komt maandag aan de start van de uitgestelde Tirreno Adriatico.

Heel even werd Dries Van Gestel in de Tourselectie van Total Direct Energie genoemd. Echt concreet is die aanduiding nooit geworden.

“In de Ronde van Wallonië was ik vrij goed en even voordien waren Niki Terpstra en Julien Simon uitgevallen”, verduidelijkt Van Gestel. “Ik vermoed dat mijn naam dan heel even in de voorlopige Tourploeg opdook, maar echt concreet is dat nooit geworden. Uiteraard was ik er in Frankrijk graag bij geweest. Want dat is het eerste wat wordt gevraagd als je iemand vertelt dat je profrenner bent: heb je de Tour gereden?”

Voorlopig moet de 25-jarige kerel uit Arendonk ‘neen’ antwoorden op die vraag. Maandag begint hij aan zijn eerste Tirreno Adriatico. Met onder meer de wederoptredende Julien Simon als ploegmakker net als Niki Terpstra en de snelle Lorrenzo Manzin. “Ik vermoed dat de openingsetappe maandag op een massasprint zal uitdraaien, het parcours van de tweede rit gaat op en neer”, gaat Van Gestel verder. “Misschien ligt daar voor mij een kans. Ik denk dat ik in enkele etappes wel wat vrijheid zal krijgen. Van Team Total Direct Energie wordt in Tirreno Adriatico niet verwacht dat we de wedstrijd in handen nemen. Wat niet wegneemt dat we met een sterke formatie aan de start verschijnen.”

Meesterknecht

Zijn Franse ploeg verwacht Van Gestel – hij heeft ook voor volgend jaar een contract bij Total Direct Energie – vooral in de Vlaamse klassiekers die in oktober een plaatsje vonden op de hertekende UCI-kalender. In zowel Gent-Wevelgem (11/10), Ronde van Vlaanderen (18/10) als Parijs-Roubaix (25/10) wordt hij meesterknecht van Niki Terpstra. In de Ronde in het voorjaar 2019 verraste hij, in het shirt van Sport Vlaanderen-Baloise, met een dertiende plaats.

“In oktober wil ik helemaal in orde zijn”, blikt Van Gestel vooruit. “Met Tirreno Adriatico en BinckBank Tour heb ik twee mooie rittenkoersen om me klaar te stomen. Op 22 september doe ik ook het Belgisch kampioenschap in Anzegem. Waar ik er helemaal alleen voor sta want ik ben de enige Belg in mijn team.”