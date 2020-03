Doodrijder van Jasper (31) eindelijk in Belgische cel Jef Van Nooten

24 maart 2020

14u34 4 Arendonk De 36-jarige bestuurder die op 11 februari De 36-jarige bestuurder die op 11 februari Jasper Horsting (31) heeft doodgereden in Arendonk is uitgeleverd aan ons land. De raadkamer heeft dinsdagochtend de aanhouding van K.W. bevestigd.

De 36-jarige K.W., die recent van Arendonk naar Nederland verhuisde, reed op dinsdagavond 11 februari met zijn Citroën Berlingo de 31-jarige Jasper Horsting aan op De Valken in Arendonk. De bestuurder stapte even uit zijn auto, maar vluchtte weg toen hij zag wat hij had aangericht. Jasper overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Uitlevering

Bestuurder K.W. werd na het vluchtmisdrijf nog dezelfde avond bij de kraag gevat in Nederland. Hij belandde in een Nederlandse cel. Het Belgische gerecht wilde hem zo snel mogelijk naar ons land halen, maar K.W. verzette zich aanvankelijk tegen zijn uitlevering. Omdat hij zich verzette, zou de rechtbank in Amsterdam op 14 april over zijn uitlevering beslissen. Maar intussen heeft de man toch beslist om zich niet langer te verzetten tegen zijn uitlevering. “De uitleveringsprocedure met de Nederlandse autoriteiten werd vorige week uitgevoerd”, vertelt een woordvoerder van het parket in Antwerpen. “De onderzoeksrechter heeft de man op donderdag 19 maart onder aanhoudingsmandaat geplaatst.”

Tralies

Dinsdagochtend verscheen K.W. geboeid voor de raadkamer in Turnhout. Die besliste om de aanhouding van de bestuurder te bevestigen. K.W. blijft daardoor nog zeker één maand achter de tralies. Het gerechtelijk onderzoek wordt intussen voortgezet.