Doodrijder Jasper Horsting wordt ten vroegste midden april aan België overgeleverd Toon Verheijen

26 februari 2020

De 36-jarige K.W. uit Arendonk die op 11 februari in Nederland werd opgepakt voor een dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf in Arendonk waarbij Jasper Horsting om het leven kwam, zal ten vroegste midden april overgeleverd worden aan ons land.

De 36-jarige K.W. reed op dinsdagavond 11 februari Jasper Horsting dood op De Valken in Arendonk. Hij pleegde daarna vluchtmisdrijf, maar werd nog dezelfde avond van de weg geplukt in Nederland. Hij was sinds kort immers daar gaan samenwonen met vriendin. De onderzoeksrechter in Turnhout vroeg onmiddellijk om zijn overlevering. Moest K.W. daar vrijwillig op ingegaan zijn, had die overlevering snel kunnen gaan. Maar de man verzet zich waardoor de procedure vertraging oploopt. K.W. zal nu pas op 14 april voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen met het oog op zijn overlevering naar ons land.

Bende

K.W. woonde lange tijd zelf in Arendonk. Hij had er een vzw waarmee hij tal van festiviteiten organiseerde. Hij kwam ook al eerder in aanraking met het gerecht. In 2009 werd nog 4 jaar cel tegen hem gevorderd voor zijn betrokkenheid in een grootschalig drugsdossier. Hij zou hand-en-spandiensten hebben verleend aan de zogenaamde ‘Bende van 700 miljoen’, een smokkelorganisatie rond de beruchte Paulus Meyer.