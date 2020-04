Dieven dringen binnen bij bejaarde vrouw en stelen assen van haar overleden man Jef Van Nooten

15 april 2020

08u50 0 Arendonk Dieven hebben in Arendonk een urne gestolen tijdens een inbraak aan Rode Del. Ze drongen de chalet van een bejaarde vrouw binnen en gingen aan de haal met de assen van haar overleden man.

De diefstal gebeurde enkele dagen geleden. Via een oproep op facebook hopen de nabestaanden de asurne van de overleden man alsnog terug te krijgen. Mogelijk hebben de inbrekers niet geweten dat het om een asurne ging. Het is een stalen urne in de vorm van een lotusbloem. Mogelijk dachten de dieven dat ze een kunstwerk buit hadden gemaakt. Behalve de urne stalen de inbrekers ook een grasmaaier. Dat sterkt de politie in de overtuiging dat de daders het niet specifiek op de asurne hadden gemunt. De politie hoopt dat iemand de asurne herkent wanneer die bijvoorbeeld te koop wordt aangeboden op een tweedehands website.