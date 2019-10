De Reuzetuin organiseert zondag bio- en herfstmarkt Jef Van Nooten

10 oktober 2019

14u29 1 Arendonk Vzw De Reuzetuin organiseert zondag een Bio- en Herfstmarkt in Arendonk.

Vzw De Reuzetuin werd opgericht met als doel om in de Hovestraat 54 in Arendonk een zorgcentrum te bouwen waar een vijftal volwassenen met een ontwikkelingsstoornis opgevangen kunnen worden en een nuttige dagbesteding krijgen. “Het objectief is om er bij de verwezenlijking van dit project ook voor te zorgen dat het ecologische aspect een prominente plaats krijgt. Er zullen dus duurzame bouwmaterialen gebruikt worden, er wordt gestreefd naar zelfvoorziening wat energie betreft, en de tuin zal op biologische wijze beheerd worden”, zegt Evi Marechal van De Reuzetuin.

In afwachting van het zorgcentrum organiseert de vzw op zondag 13 oktober van 10 uur tot 17 uur een eerste Bio- en Herfstmarkt. Die vindt plaats in de tuin van de Hovestraat 54.