De Reuzetuin organiseert Bio- en Herfstmarkt: “Foodtrucks en biologische lekkernijen” JVN

19 augustus 2019

14u17 1 Arendonk Vzw De Reuzetuin organiseert in oktober voor het eerst een Bio- en Herfstmarkt in Arendonk, in afwachting van het zorgcentrum dat ze wil oprichten voor volwassenen met een verstandelijke beperking.

Vzw De Reuzetuin werd opgericht met als doel om in de Hovestraat 54 in Arendonk een zorgcentrum te bouwen waar een vijftal volwassenen met een ontwikkelingsstoornis opgevangen kunnen worden en een nuttige dagbesteding krijgen. “Het objectief is om er bij de verwezenlijking van dit project ook voor te zorgen dat het ecologische aspect een prominente plaats krijgt. Er zullen dus duurzame bouwmaterialen gebruikt worden, er wordt gestreefd naar zelfvoorziening wat energie betreft, en de tuin zal op biologische wijze beheerd worden”, zegt Evi Marechal van De Reuzetuin.

In afwachting van het zorgcentrum organiseert de vzw op zondag 13 oktober van 10 uur tot 17 uur een eerste Bio- en Herfstmarkt. Die vindt plaats in de tuin van de Hovestraat 54. “We proberen door middel van deze Bio- en Herfstmarkt de buurtbewoners van Arendonk samen te brengen in een groene oase, gelegen in het centrum van het dorp. Centraal hierbij staat het ecologische bewustwordingsproces”, klinkt het. “Wie afzakt naar de Bio- en Herfstmarkt kan verschillende foodtrucks en andere biologische lekkernijen verwachten. Verder vind je op deze markt allerlei standhouders: alternatieve gebruiksmaterialen, houten geschenken, handgemaakte kinderkledij, schilderijen, kaartjes, natuurlijke cosmetica, keramieken voorwerpen, enzovoort.”

De toegang tot de Bio- en Herfstmarkt is gratis.