De Reuzetuin naait en verkoopt 200 mondmaskers Jef Van Nooten

05 mei 2020

10u24 0 Arendonk Vzw De Reuzetuin uit Arendonk is samen met enkele vrijwilligers aan het naaien geslagen. Over een week willen ze 200 mondmaskers gemaakt hebben.

Het gemeentebestuur van Arendonk lanceerde eerder een oproep naar verenigingen om mondmaskers te maken. Per mondmasker dat een vereniging aan het gemeentebestuur overhandigt, krijgt de vereniging 2,50 euro op de rekening gestort. Onder meer vzw De Reuzetuin sprong mee op de kar. “We doen hier graag aan mee. Want aangezien we nu geen evenementen kunnen organiseren, hebben we geen andere inkomsten”, vertelt Evi Marechal van De Reuzetuin. “We hebben zelf als doel om 200 mondmaskers te maken. Op facebook deden we een oproep naar enthousiaste naaisters en met wat hulp hopen we die 200 mondmaskers te halen tegen 13 mei.”