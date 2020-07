Dag van de Solidariteit: niet aan de Bemdhal, wel vanuit je kot Jef Van Nooten

30 juli 2020

11u17 0 Arendonk De Dag van de Solidariteit in Arendonk vindt dit jaar - als gevolg van de coronacrisis - niet plaats aan de Bemdhal. Om de goede doelen toch te kunnen steunen, roepen de organisatoren op om solidair te zijn vanuit je kot. Je kan lunchpakketten, ontbijtboxen en wijn- of bierpakketten bestellen.

Het is nog koffiedik kijken of er tegen september terug evenementen georganiseerd mogen worden. De organisatoren van de Dag van de Solidariteit nemen het zekere voor het onzekere en beslisten om met een alternatieve editie uit te pakken: Dag van de Solidariteit vanuit je kot.

Maanden voorbereiding

“In de eerste plaats willen we geen enkel risico nemen zolang er geen vaccin is. Op de Dag van de Solidariteit komen jaarlijks honderden mensen brunchen, eten, drinken en plezier maken. We vinden het risico daarom nog te groot om het dit jaar te laten plaatsvinden”, motiveren de organisatoren. “Daarnaast is het ook zo dat de organisatie van een evenement als de Dag van de Solidariteit maanden voorbereiding vergt. Het is daarom bijna onbegonnen werk om in de onzekere tijden als deze alles goed vooraf te plannen. Het risico is te groot dat bij een nieuwe coronagolf een verbod zou komen om alsnog te organiseren.”

Mooie som

Maar de organisatoren willen de goede doelen die ze jaarlijks steunen niet in de kou laten staan. Want zij hebben het nu financieel nog moeilijker dan in normale tijden. “Daarom willen we toch verschillende acties organiseren. Deze acties kunnen we wel veilig laten verlopen voor iedereen en op die manier hopen we ook dit jaar nog een mooie som in te zamelen voor onze goede doelen.”

Aan huis

Wie een dag solidair wil zijn vanuit zijn kot kan in het weekend van 11, 12 en 13 september lunchpakketten, ontbijtboxen en wijn- of bierpakketten aan huis laten leveren. Bestellen kan via de website van Dag van de Solidariteit. Ook vrije giften zijn welkom op rekeningnummer BE60 0018 3816 6770.

De opbrengst van de Dag van de Solidariteit gaat ieder jaar naar Mekanders uit Arendonk, Vibo De Brem in Oud-Turnhout en Vibo De Ring in Turnhout.