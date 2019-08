Dag van de Solidariteit mikt opnieuw op 15.000 euro: “Al het geld gaat naar goede doelen” Jef Van Nooten

23 augustus 2019

10u13 0 Arendonk Aan de Bemdhal in Arendonk wordt op zondag 8 september de 12de editie van de Dag van de Solidariteit georganiseerd. De initiatiefnemers hopen de recordopbrengst van 15.000 euro van vorig jaar te evenaren. “De opbrengst gaat volledig naar goede doelen.”

Dat de Dag van de Solidariteit is uitgegroeid tot een succesverhaal is volgens de organisatoren te danken aan de vele mensen uit Arendonk en omgeving die het solidariteitsproject ieder jaar op één of andere manier steunen. “Ook dit jaar kunnen ze dat weer op verschillende manier doen”, vertelt Inge Van Deuren. “We starten op vrijdag 6 september weer met luxe lunchpakketten (aan 6 euro) voor de bedrijven en scholen in Arendonk, Retie, Turnhout en Oud-Turnhout.”

Op zondag 8 september begint de Dag van de Solidariteit aan de Bemdhal in Arendonk met een bubbelbrunch (12 euro voor een volwassene) van 10 tot 13 uur. “We leveren ook ontbijten aan huis en hebben dit jaar als nieuwigheid een luxe ontbijtbox voor twee personen aan 25 euro.”

Vanaf 14 uur is er hap en tap voorzien aan democratische prijzen. “De kids kunnen zich uitleven op het springkasteel en met de spelletjes, terwijl de volwassenen op het terras kunnen genieten van verschillende wijnen en muziek van DJ Still Vinyl, Short Stories, Studio Webbert Band en Trefoil. Je kan ook altijd een origineel geschenk vinden op onze vrijetijdsmarkt.”

De Dag van de Solidariteit leverde in het verleden al meer dan 98.000 euro op. Vorig jaar was een recordeditie met een opbrengst van 15.000 euro. “Dat geld kunnen we wegschenken aan Vibo De Brem, Vibo De Ring en Het Sociaal Restaurant van Mekanders (vroeger de Rusthuif). Hiermee hebben deze mensen al vele dingen kunnen realiseren, zoals de aankoop van een rolstoelfiets, afwasstraat, tablets, speeltuigen voor de speelplaats, een zandbak, een reisje met de gasten, een spelotheek, een afdak, aangepaste fietsjes, een klimparcours, enzovoort. We zouden ook dit jaar weer een hele mooie cheque willen overhandigen.”