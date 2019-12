Cannabisplantage aan Hoogakkers kost bewoner 24 maanden celstraf Jef Van Nooten

09 december 2019

15u14 0 Arendonk Een 26-jarige bewoner uit Hoogakkers in Arendonk heeft een deels voorwaardelijke gevangenisstraf van 24 maanden gekregen voor het uitbaten van een cannabisplantage. Op 9 september werden 329 cannabisplanten in zijn woning aangetroffen.

De man had de professionele cannabisplantage op zijn eentje opgebouwd. Om geen pottenkijkers te hebben, hield hij de rolluiken van zijn woning altijd gesloten. Dat wekte argwaan bij buurtbewoners. Tijdens een huiszoeking in september ontdekten de agenten twee kweekruimtes met in totaal 329 cannabisplanten. De materialen om de plantage in te richten had de bewoner gekocht in een growshop in Kaatsheuvel.

De rechter veroordeelt de bewoner nu tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 16 maanden met uitstel. Hij moet ook 8.000 euro boete betalen.