Buurtbewoners kiezen zelf hoe ze 8.000 euro spenderen in hun wijk Jef Van Nooten

21 januari 2020

12u19 0 Arendonk In zaal De Garve in Arendonk vond dinsdag een studievoormiddag plaats rond het ‘Buurtbudget’. Daarbij mogen wijkbewoners zelf kiezen hoe ze 8.000 euro spenderen. Zowel in Arendonk als Balen hebben wijken al zo’n buurtbudget gekregen. Het resultaat: petanquebanen, babbelbanken en een wilgenhut.

Een buurtbudget is een krediet dat een lokale overheid toekent aan een wijk of buurt. Buurtbewoners kunnen het geld gebruiken om de sociale cohesie en de leefbaarheid in een buurt te versterken. Het is geen subsidie voor een projectdossier. De buurt kan het geld autonoom besteden.

8.000 euro

In steden bestaan al gelijkaardige initiatieven, maar voor het Vlaamse platteland is het voorzien van een open krediet voor een buurt nog nieuw. In de Kempen werd met buurtbudgetten geëxperimenteerd in Arendonk en Balen. “In Balen kreeg de buurt rond de oude pastorie van de deelgemeente Olmen een krediet van 8.000 euro”, klinkt het. “Het geld werd gebruikt om ontmoeting rond de historische pastorie aan te moedigen en te faciliteren. Er werd een tent gekocht die in de tuin van de pastorie kan opgesteld worden en in samenwerking met de lokale school werd in diezelfde tuin een bijenhotel gebouwd. De buurtbewoners plaatsten er ook nog een wilgenhut.”

Fietskar

Ook Arendonk maakte een bedrag van 8.000 euro vrij. Acht straten in de achtertuin van het rusthuis van de gemeente mochten er gebruik van maken. Het gaat om De Bellekens, De Horeman, De Leggen, De Muite, De Rennen, De Valkborch, Kooiman en Weihof. “Er werden petanquebanen aangelegd, babbelbanken in de wijk geïnstalleerd en de buurt werd verfraaid met bloemen. Er kwam een fietskar, die gebruikt wordt voor ontmoetingsmomenten in de wijk - bijvoorbeeld om de koffie en koekjes mee te nemen - en voor een boekentoer. En de buurt lanceerde een buurtkrantje waarin alle activiteiten in de buurt aangekondigd worden.”

Evaluatie

De projecten in Balen en Arendonk werden begeleid door Vormingplus Kempen en geëvalueerd door de Thomas More-hogeschool. De kennis van en de ervaring met buurtbudgetten die uit het project resulteerden, werden vertaald in een denk- en doeboek voor andere lokale overheden en organisaties, die met buurtbudgetten aan de slag willen gaan.