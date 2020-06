Busondernemer opent ijskraam langs de vaart Jef Van Nooten

15 juni 2020

08u21 0 Arendonk Aan De Brulen in Arendonk is een nieuw ijssalon geopend: Oan de Voart. De ijsjeszaak wordt uitgebaat door … de zaakvoerder van een autocarbedrijf. Kris Van Steen zag door corona zoveel busreizen geannuleerd dat hij het met de ijsjes over een andere boeg gooit.

Kris Van Steen leidt het autocarbedrijf Coach2Travel. Normaal zou hij nu één van de vele geplande reizen begeleiden, maar Covid-19 besliste daar anders over. “Andere jaren zijn wij op dit moment druk bezig met reizen of uitstappen. Helaas heeft dit jaar het coronavirus daar een stokje voor gestoken. De sector begint stillaan terug op te starten en de eerste reizen staan weer op de agenda. We bleven echter niet stilzitten”, klinkt het.

Hoeve-ijs

Kris Van Steen stampte de voorbije weken een ijssalon uit de grond. Vrijdag gingen de eerste ijsjes van Oan de Voart over de toonbank. “We willen klanten niet alleen op onze autocars een goed gevoel geven, maar ook voor onze deur. En hoe kan dat beter dan met een lekker hoeve-ijsje naast het kanaal?”

Oktober

De ijsjes van Oan de Voart worden gemaakt met koemelk van De Zwaluwhoeve in Zevendonk (Turnhout). De ijsjeskraam van het autocarbedrijf blijft al zeker open tot oktober. Mogelijk krijgt Oan de Voart volgend jaar een vervolg, al hoopt Kris Van Steen dat zijn busreizen tegen dan terug op volle toeren draaien.