Bromfietser (16) gewond aan Huiskens Jef Van Nooten

02 oktober 2019

16u26 0

De 16-jarige H.C. uit Arendonk is woensdagochtend rond 7.45 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op Huiskens in Arendonk. De jongen werd er op zijn bromfiets aangereden door een auto die rechtsaf wilde indraaien. De autobestuurder had de bromfietser niet opgemerkt. De bromfietser liep lichte verwondingen, maar moest niet naar het ziekenhuis.