Brandje bij Nordex: werknemers geëvacueerd Jef Van Nooten

11 september 2019

Het personeel van de firma Nordex op de Hoge Mauw in Arendonk is woensdagochtend eventjes geëvacueerd geweest. Aanleiding was een brandje dat er om 8 uur is uitgebroken. “Een maalmolen oom resten van hout te verhakselen had er vuur gevat in de productiehal”, vertelt een woordvoerder van de politie Kempen Noord-Oost. “De werknemers werden even uit voorzorg geëvacueerd.”

De brandweer had de vlammen snel onder controle. Niemand raakte gewond.