Brand in turnzaal van basisschool Sint-Jan: schoolkinderen geëvacueerd Jef Van Nooten en Liese Demeulenaere

13 oktober 2020

16u04 12 Arendonk In gemeentelijke basisschool Sint-Jan in Arendonk heeft dinsdagnamiddag een kleine brand gewoed in de turnzaal. De schoolkinderen werden geëvacueerd naar een park in de buurt. “Iedereen is ongedeerd", zegt korpschef Katrien Goffings.

De brand die dinsdagnamiddag uitbrak in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool in de Schoolstraat was rond 15.45 uur onder controle. De brand heeft wel veel rook- en waterschade veroorzaakt. Er is ook een raam gesprongen door de hitte. “De kinderen zijn allemaal ongedeerd. Ze werden geëvacueerd. Eerst naar Park Deroissart, nadien naar de Lam Godsberg waar de ouders de kinderen na schooltijd konden ophalen", zegt Katrien Goffings, korpschef van de lokale politie Kempen Noord-Oost.

“In de namiddag is er een turnmat beginnen smeulen omdat die tegen een batterij stond. Zulke matten zijn gemaakt van kunststof en dat zorgde meteen voor veel zwarte, stinkende rook”, vertelt burgemeester Kristof Hendrickx (N-VA). “De materiële schade wordt zo snel mogelijk hersteld zodat de school en haar leerlingen de draad weer kunnen oppikken.” Voor de turnzaal wordt nog een alternatief gezocht.

Directeur van de school, Jan van Gorp, is alvast blij dat iedereen ongedeerd is. “De lokalen van het gebouw waar de brand ontstond, waren op dat moment gelukkig niet in gebruik. De kinderen hebben zich bovendien perfect gedragen tijdens de evaluatie en de brandweer was snel ter plaatse. Het gaat dus alleen om materiële schade”, zegt hij. De vlotte evacuatie was mogelijk dankzij een oplettende poetsvrouw die meteen de directie waarschuwde toen ze rook zag.

De ouders werden zo snel mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht en er ging ook een Facebookbericht rond. Tegen 16.30 uur waren de meeste kinderen al afgehaald door hun ouders. Morgen kunnen de leerlingen gewoon weer naar school.