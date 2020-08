Brand in loods van biogasinstallatie Arbio Toon Verheijen

20 augustus 2020

12u47 1

De hulpdiensten werden woensdagnacht even voor 2 uur opgeroepen voor een brand bij het bedrijf Arbio aan Watering in Arendonk. Het bedrijf zet onder meer compost om in biogas. In een van de installaties is er afval spontaan in brand gevlogen. Ook de hal zelf liep schade op. Een jaar geleden was er ook al eens een brand in het bedrijf. Die ontstond toen net als nu vermoedelijk in de drooginstallatie.