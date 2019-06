Bliksem slaat in op appartement: zes flats ontruimd Jef Van Nooten

05 juni 2019

Aan De Daries in Arendonk is dinsdagavond rond 22 uur een appartementsgebouw getroffen door een blikseminslag. “De bliksem sloeg in op de hoek van het gebouw waardoor er een gat in de gevel werd geslagen”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost. Door de blikseminslag ontstond er ook een gaslek dat niet meteen gedicht kon worden. Uit voorzorg werd de hoofdkraan afgesloten. De bewoners van zes appartementen moesten hun woning verlaten in afwachting dat het gaslek hersteld kan worden. Zij konden allemaal terecht bij familie of vrienden.