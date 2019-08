Bestuurder rijdt gocart met vier kinderen aan en pleegt vluchtmisdrijf Jef Van Nooten

14 augustus 2019

19u55 0 Arendonk Aan Papenvelden in Arendonk hebben bewoners de achtervolging in gezet na een ongeval met vluchtmisdrijf. Met succes. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte, is teruggekeerd.

Het ongeval met vluchtmisdrijf gebeurde maandag, maar raakte pas woensdag bekend. Een autobestuurder verloor op Papenvelden in Arendonk de controle over het stuur van zijn voertuig. Hij reed daarbij een elektrische gocart aan die op de oprit van een woning stond. De gocart is door de aanrijding tegen de gevel van de woning terecht gekomen, maar de vier minderjarigen die op de gocart zaten, bleven ongedeerd. De bestuurder zette zijn weg verder, maar werd achterna gezeten door familie van de minderjarigen op de gocart. De autobestuurder is daarop dan toch gestopt en naar de plaats van het ongeval terug gekeerd.