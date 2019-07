Bestelwagen knalt tegen gevel: gewond slachtoffer ligt onder voertuig Jef Van Nooten

28 juli 2019

07u54 32 Arendonk Aan de Kloosterbaan in Arendonk is zondagochtend in alle vroegte een bestelwagen tegen de gevel van een woning gereden. Opvallend: buurtbewoners troffen niet in, maar onder de bestelwagen een gewond slachtoffer aan.

Bewoners in de straat werden in de nacht van zaterdag op zondag gewekt door een klap. Ze haasten zich naar buiten om te kijken wat er aan de hand was. In het midden van de straat stond een zwaar gehavende, maar lege bestelwagen. Een eindje verderop was een gevel beschadigd. Het ongeval veroorzaakte een gat onder een raam in de voorgevel van een huis.

Even werd gedacht dat de bestuurder ervandoor was gegaan, maar toen bleek er zich een gewond persoon onder de bestelwagen te bevinden. Het slachtoffer werd uit de benarde situatie bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht.

Het was niet meteen duidelijk of het om de bestuurder ging of om een voetganger die betrokken raakte bij het ongeval.