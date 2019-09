Auto’s blijven fietsers inhalen op Vrijheid: Fietsersbond beloont bestuurders die regels wel respecteren Jef Van Nooten

19 september 2019

12u52 0 Arendonk Een paar weken nadat de Vrijheid in Arendonk werd ingericht als fietsstraat, lappen nog te veel automobilisten de regels aan hun laars. De Fietsersbond voerde donderdagochtend daarom actie aan de Vrijheid. Niet om hardleerse bestuurders te berispen. Wel om automobilisten die zich aan de regels hielden te belonen met een dikke duim.

Zowel de Vrijheid als de Schoolstraat in het centrum van Arendonk werden in de tweede helft van augustus omgevormd tot fietsstraten. In fietsstraten mogen de fietsers en bestuurders van speed pedelecs de hele breedte van de rijbaan gebruiken. Motorvoertuigen zijn welkom in de fietsstraten, maar zij mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

De maatregel kwam er na verscheidene ongevallen met fietsers. “Als Fietsersbond zijn we erg blij met deze eerste stap in de verbetering van de verkeersveiligheid voor de fietsers”, klonk Hilde de Laat van Fietsersbond Arendonk eind augustus nog enthousiast. “Ongevallen en incidenten hebben de voorbije jaren helaas een paar keer aangetoond dat het beter kan met de veiligheid van de fietser in onze dorpskern. Wij zijn ervan overtuigd dat de verlaagde snelheid en de herinrichting van Vrijheid en Schoolstraat tot fietsstraat zullen leiden tot een veiligere situatie voor de fietsers.”

Verkeersveiligheid

Enkele weken na de start van de fietsstraten is de Fietsersbond in Arendonk nog altijd zeer verheugd met de aanpassing. Maar het bestuur en de leden van de Fietsersbond hebben intussen gemerkt dat veel automobilisten gewoon hun oude rijgedrag aanhouden. “We zijn erg blij met deze fietsstraten”, zegt Hilde de Laat. “Maar tijdens de eerste weken dat de Vrijheid als fietsstraat is ingericht, merken we dat het nog niet voor iedereen duidelijk is wat het concept fietsstraat precies inhoudt.”

Dikke duim

Om autobestuurders te sensibiliseren trokken enkele vertegenwoordigers van de Fietsersbond donderdagochtend naar de Vrijheid. “Met een ludieke actie hebben we automobilisten duidelijk gemaakt dat het inhalen van fietsers verboden is in een fietsstraat. Autobestuurders die de hele Vrijheid achter de fietsers bleven, werden beloond met een duim.”

Automobilisten die toch fietsers inhaalden, werden gestopt door de wijkagent om hen de regels in een fietsstraat nog eens uit te leggen.

Gebroken rib

Woensdagnamiddag rond 14.15 uur werd op de Vrijheid in Arendonk nog een bejaarde fietsster aangereden door een auto. Het slachtoffer hield er een gebroken rib aan over. De bestuurder van de wagen reed weliswaar niet te snel volgens de politie.