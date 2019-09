Asielzoeker van Totem slaat medebewoner halfdood met ijzeren staaf: “Hij had mijn vrouw verkracht” Jef Van Nooten

06 september 2019

14u10 0 Arendonk Twee voormalige bewoners van het asielcentrum in Arendonk hebben een andere asielzoeker zwaar toegetakeld met een ijzeren staaf. Uit wraak omdat het slachtoffer de echtgenote van één van de beklaagden zou hebben verkracht. “Na die verkrachting perste hij ons af. Als we geen 5.000 euro betaalden, zou hij tegen iedereen zeggen dat hij van mijn vrouw een hoer heeft gemaakt”, zegt Andi P. (31).

De correctionele rechtbank in Turnhout boog zich vrijdag over een incident met extreem geweld. Het geweld deed zich voor op 31 mei. Een gezin dat in asielcentrum Totem in Arendonk verblijft, was die dag met de bus naar Turnhout gereden om te winkelen. Toen ze terug in Arendonk van de bus stapten, werden ze opgeschrikt door Andi P. (31) en Jozef G. (26), twee medebewoners van Totem. “De beklaagden probeerden eerst met hun voertuig in te rijden op het gezin. Daarna sprongen ze uit de auto en zijn ze meteen met een ijzeren staaf op de man beginnen kloppen. Ze dreigden mijn cliënt te vermoorden”, zegt de advocate van de slachtoffers.

Het slachtoffer kreeg klappen met de ijzeren staaf op zijn hoofd, rug en armen. Zijn twee kinderen waren getuige van het zware geweld. Zijn echtgenote probeerde tussen te komen, maar deelde al snel mee in de klappen. “De ernst van het geweld blijkt uit de beelden die gemaakt zijn door een bewakingscamera aan een frituur”, zegt aanklager Sofie Bruyninckx. “Hier is duidelijk sprake van voorbedachtheid. De beklaagden hebben het gezin eerst achtervolgd naar Turnhout. Toen de slachtoffers van de bus stapten, zijn ze meteen in actie gekomen. Uit schrik voor een wraakactie had één van de beklaagden zelfs zijn gezin al laten weghalen uit het asielcentrum.”

4.500 euro

Het openbaar ministerie vorderde voor beide beklaagden een gevangenisstraf van 18 maanden. De burgerlijke partij vraagt in totaal een schadevergoeding van 4.500 euro.

De advocaten van de beklaagden wezen de rechter op de voorgeschiedenis. Ze benadrukken dat het geweld er niet zomaar gekomen is. “De echtgenote van Andi P. is in april 2018 in het asielcentrum verkracht door het slachtoffer Zij was niet alleen. Hij maakte in diezelfde periode nog een ander slachtoffer”, zegt meester Vincent Andries.

Het slachtoffer had zich volgens Andi P. niet alleen schuldig gemaakt aan verkrachting, maar ook aan afpersing. “We moesten hem 5.000 euro betalen. Anders zou hij tegen iedereen zeggen dat hij een hoer heeft gemaakt van mijn vrouw.”

Een roddel die ook effectief verspreid werd omdat P. weigerde te betalen. “De situatie is nadien volledig ontspoord. Dit geweld was de uitbarsting van een zoveelste frustratie”, besluit Vincent Andries.

Na de arrestatie van Andi P. is zijn echtgenote samen met de kinderen gedwongen terug naar Albanië gestuurd. Hij smeekte de rechter om de gevangenisstraf zo laag mogelijk te houden zodat hij terug naar vrouw en kinderen kan.

Vonnis op 20 september.