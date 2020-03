Asielzoeker opgepakt na brandstichting in asielcentrum Totem Jef Van Nooten

25 maart 2020

16u18 4 Arendonk De politie heeft woensdagmiddag een 20-jarige Afghaan opgepakt die even voordien brand had gesticht in het asielcentrum in Arendonk. Een medebewoner van asielcentrum Totem kon de brand blussen.

De 20-jarige Afghaan veroorzaakte al enkele dagen problemen in het asielcentrum aan Grens in Arendonk. Woensdagvoormiddag rond 11 uur liep zijn gedrag uit de hand. Hij stichtte brand in het centrum. “De man stak in één van de slaapzalen een matras in brand, maar het vuur werd meteen met een brandblusser gedoofd door één van de medebewoners”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie Kempen Noord-Oost.

Repatriëring

Na de brandstichting heeft de Afghaan het asielcentrum verlaten. Hij kon even later door de politie worden opgepakt in het centrum van Arendonk. Hij wordt in afwachting van repatriëring overgebracht naar een gesloten instelling.