Arendonkse dialectwoorden sieren gevel van voormalige kookwinkel: “Nooit eerder kreeg ik zo’n groot canvas” Wouter Demuynck

12 juli 2019

16u50 0 Arendonk De Arendonkse graffiti-artiest Eltipo (32) is de volledige gevel van de voormalige kookwinkel Keukenlust, op de hoek van de Hovestraat en Wippelberg, flink onder handen aan het nemen. Anderhalf jaar na de sluiting van de winkel zullen er tijdelijk allerlei Arendonkse dialectwoorden prijken op de gevel, die er meteen ook een pak kleurrijker op wordt.

Kookwinkel Keukenlust sloot begin 2018 de deuren na 70 jaar lang Arendonk en omstreken te hebben voorzien van al het nodige keukengerief. Sindsdien staat het pand leeg, al was er af en toe wel eens wat beweging te zien. Zo gebruikte het lokale brandweerkorps het pand om oefeningen in te doen en maakte de Arendonkse Academie gebruik van de beschikbare lege ruimte tijdens hun jaarlijkse tentoonstelling.

Bouwproject

Na de sluiting van de kookwinkel kocht de Arendonkse bouwonderneming B&R Bouwgroep het pand over. Wat ze met het perceel van plan zijn, kan pas uit de doeken worden gedaan wanneer alle vergunningen in orde zijn. In de loop van augustus zal het bedrijf dan alle details van het project bekend maken. De kleurrijke muurschildering licht wel al een tipje van de sluier. “Voor details over het project is het nog te vroeg, we kunnen al wel verklappen dat de naam van het toekomstige project verscholen zal zitten in de muurschildering en dat het om een residentieel project gaat. Geen serviceflats dus, zoals door buurtbewoners al eens verkeerdelijk beweerd werd”, zegt Marijn Buijs, verantwoordelijke Communicatie & Marketing van B&R Bouwgroep. Verwacht wordt dat de werkzaamheden dit najaar van start kunnen gaan.

Om het pand deze zomer tijdelijk wat meer kleur te geven, schakelde B&R Bouwgroep de Arendonkse graffiti-artiest Eltipo in. Met een gevel van bijna 480 vierkante meter krijgt hij een gigantisch blanco canvas. Op de gevel brengt hij een ode aan het oude Arendonkse dialect en Keukenlust zelf door keukengerelateerde termen in het dialect te spuiten. Zo prijken er nu al een ‘Zjat’ (koffietas), ‘Teffeljen’ (tafeltje) en de Arendonkse zegswijze ‘Wa goade vjèreg moake’ (Wat ga je klaarmaken) op de gevel, die nu bijna voor de helft geschilderd is.

“Nooit eerder kreeg ik zo’n groot wit canvas. Ik vind het dan ook geweldig om hier in mijn eigen Arendonk zo’n unieke muurschildering te kunnen maken. Het belooft alvast een eye-catcher te worden die hopelijk veel kijklustigen zal lokken”, aldus Eltipo. Maandag is hij gestart aan zijn muurschildering, die hij volgende week zondag hoopt af te werken. Voor dat huzarenstukje zal hij bijna 500 spuitbussen gebruikt hebben.