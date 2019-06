Arendonk zet gezondheidsbeleid hoog op de agenda Jef Van Nooten

24 juni 2019

14u24 2 Arendonk Het gemeentebestuur van Arendonk engageert zich om een ‘gezonde gemeente’ te worden. Het heeft daarvoor het charter ‘Gezonde Gemeente’ ondertekend. “We geven preventieve gezondheid een prominente plaatse in ons meerjarenplan”, zegt schepen Marina Gys.

De gemeente Arendonk gaat samen met partners en over de beleidsdomeinen heen verder werken aan een doeltreffend en structureel gezondheidsbeleid. “Hierbij gaan we actief op zoek naar de noden en tekorten. Er zal dus niet enkel een nieuw en laagdrempelig aanbod gecreëerd worden, het bestaande aanbod zal ook worden uitgebreid en drempels zullen zo veel mogelijk weggewerkt worden. Denk hierbij aan Arendonk stopt met roken, Arendonk (be)weegt en Arendonk ontstrest, de lezingen over gezonde voeding, enzovoort”, zegt schepen Marina Gys.

In het kader van het gezondheidsbeleid zal in het najaar een lokale gezondheidsenquête worden afgenomen in Arendonk. “Hoe meer inzicht we krijgen in de gezondheidssituatie van onze inwoners, hoe beter we immers kunnen inspelen op de noden die er in onze gemeente zijn”, aldus nog Gys. “Alle acties in het kader van ‘Gezonde Gemeente’ promoten we aan de hand van het label ‘Gezonde Gemeente Arendonk’. Zo vergroten we ook de zichtbaarheid van onze inspanningen rond welzijn naar onze inwoners toe en zetten we dit extra in de verf.”