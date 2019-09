Arendonk verbiedt snuiven van lach- en aanstekergas Jef Van Nooten

10 september 2019

16u18 4 Arendonk In Arendonk is het voortaan verboden om schadelijke snuifmiddelen zoals lachgas of aanstekergas om de verkeerde redenen in je bezit te hebben.

Het gemeentebestuur heeft beslist om het verbod op te nemen in het politiereglement. “Recent waren er enkele dodelijke incidenten in het verkeer die te wijten waren aan het gebruik van onder andere lachgas en aanstekergas. Om dit in de toekomt te vermijden, neemt onze gemeente samen met de politie maatregelen. De gemeenteraad besliste om aan het GAS-reglement een artikel toe te voegen. Daardoor wordt het verboden om schadelijke snuifmiddelen zoals lachgas of aanstekergas te verhandelen of te bezitten om een roeseffect te krijgen.”

Wie het nieuwe reglement aan zijn laars lapt, krijgt een GAS-boete.