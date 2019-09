Arendonk toont zich opnieuw erg solidair: opbrengst naar Vibo De Ring, Vibo De Brem en De Rusthuif Jef Van Nooten

08 september 2019

19u11 0 Arendonk De organisatoren van de Dag van de Solidariteit in Arendonk mogen tevreden terugblikken op de twaalfde editie.

De eindafrekening voor het bedrag dat aan de goede doelen kan geschonken worden, moet nog gemaakt worden. Maar het plein achter de Bemdhal zat zondag weer aardig vol. Voor de elfde keer in twaalf edities mochten de organisatoren van de Dag van de Solidariteit ook op weergoden dankbaar zijn. Ondanks de mindere weersvoorspelling eerder op de week bleef het droog en was de zon vaak van de partij in Arendonk. Vrijdag verdeelden de vrijwilligers van de Dag van de Solidariteit al 1.005 lunchpakketten aan scholen, bedrijven en handelaars. Tijdens het weekend kwamen daar nog eens 204 ontbijten aan huis en 604 brunches aan de Bemdhal bij. Met de goede doelen als Vibo De Brem in Oud-Turnhout, Vibo De Ring in Turnhout en De Rusthuif in Arendonk gaat de opbrengst van de Dag van de Solidariteit naar mensen met een beperking.