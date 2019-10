Arendonk maakt speelpleinen rookvrij Jef Van Nooten

09 oktober 2019

10u53 0

Roken is voortaan ‘verboden’ aan speelterreinen in Arendonk. De gemeente plaatste borden om alle speelterreinen in het dorp rookvrij te maken. “We willen onze kinderen een rookvrij leven laten leiden”, klinkt het.

In het kader van ‘Generatie Rookvrij’ wil het gemeentebestuur samen met organisaties als ‘Kom op tegen Kanker’ de kinderen die vanaf 2019 geboren worden een rookvrij leven beloven. “Daarvoor werden aan alle speelterreinen in Arendonk borden geplaatst met duidelijke signalisatie ‘Hier speel ik rookvrij’. De borden zijn niet bedoeld tegen rokers, maar om het goede voorbeeld te geven aan de spelende kinderen. Kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag”, zegt schepen Joke Segers.

Een de e-sigaret is niet welkom op de speelterreinen. “Want ook het gebruik van de e-sigaret is geen gezond voorbeeld. Een rookvrij terrein is dus ook vrij van de e-sigaret. Zo geven we het signaal dat roken niet oké is en maken we het voor kinderen en jongeren makkelijker om aan roken te weerstaan.”