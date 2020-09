ARAC met topploeg naar BK 4x800m Bart Spruijt

17 september 2020

13u51 0 Arendonk Vorig jaar veroverde de Arendonkse atletiekclub ARAC een onverhoopte bronzen plak op de 4x800m op het BK estafette in Merksem. Zaterdag op het BK aflossingen in Moeskroen wil ARAC opnieuw sterk voor de dag komen.

De broers Yoni en Yirco Van Herck, Ruben Van Looy en Jonas Van Schoubroeck raceten vorig jaar op het BK naar brons in een toptijd van 7.47.98. Die stunt willen ze maar al te graag nog eens overdoen in Moeskroen. “We lopen op één man na met hetzelfde team als vorig jaar. William Van Looy, de broer van Ruben, neemt de plaats in van Yirco Van Herck. We zullen ook in iets andere volgorde lopen. In principe is onze ploeg ongeveer even sterk als vorig jaar”, denkt Jonas Van Schoubroeck, die op Nacht van de Atletiek onlangs nog zijn record op de 1500m verbeterde tot 3.51.69. “We zullen zien wat er nog haalbaar is. Vanwege het uitzonderlijke seizoen wilden we toch nog allemaal heel graag een wedstrijd doen en de verre verplaatsing maken naar Moeskroen. Dat is ook mooi voor onze coach die er veel tijd en energie in steekt.”

“Clubrecord moeilijk te verbeteren.”

Als ze hun tijd van 7.47.98 kunnen evenaren, lijken ze op papier na topfavorieten KAAG Gent en EA (Eendracht Aalst) bij het handvol kanshebbers te horen voor brons. “Vorig jaar hebben we een redelijk scherpe tijd gelopen. Dat clubrecord zal moeilijk te verbeteren zijn, maar we zullen zien. Het is gewoon kwestie van zo hard mogelijk lopen en dan op het einde kan het wel een beetje tactisch worden. Of we opnieuw een medaille kunnen pakken? Dat is onmogelijk te voorspellen. We zien wel welke teams er meelopen, maar we kennen de namen van de atleten in de teams niet.” Het is een zeldzaamheid dat een (qua ledenaantal) vrij kleine club als ARAC medailles pakt op Belgische kampioenschappen. Maar op de 800m ligt het niveau zowel bij de mannen als bij de vrouwen vrij hoog in Arendonk. “We kunnen heel vaak samen trainen we motiveren elkaar ook op training. We zijn nu toch al een aantal jaar met een heel mooi groepje bezig. Dat werkt ook heel motiverend. Onze vrouwen doen ook mee aan het BK. Zij staan ingeschreven voor de 4x400m en de 4x800m.”